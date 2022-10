Já são 130 presos por crimes eleitorais neste domingo em todo o País, segundo Ministério da Justiça

As Polícias de todo País já efetuaram 130 prisões neste domingo, 2, que marca o primeiro turno das eleições. As informações são do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que coordena a Operação Eleições 2022. Até às 10h48 deste domingo, a ofensiva ainda apreendeu nove armas, flagrou seis casos de compra de votos e corrupção eleitoral, além de registrar 18 ocorrências de boca de urna e três de violação de sigilo do voto.

Os números incluem as conduções realizadas pela Polícia Federal – que já conduziu 56 pessoas à delegacias em todo País. Ainda segundo a corporação, há 14 flagrantes estão em andamento.

A PF diz ainda que já registrou 29 procedimentos de polícia judiciária – sete de propaganda de boca de urna e 16 de divulgação de propaganda de partidos políticos e candidatos. Além disso, já foram apreendidos R$ 55 mil.

“Ao longo de todo o período da propaganda eleitoral, a PF já instaurou 116 inquéritos policiais – sendo 23 flagrantes -, lavrou 13 termos circunstanciados, conduziu 124 pessoas para prestar esclarecimentos em suas unidades e apreendeu R$2.949.387,71 em bens materiais (dinheiro, veículos, celulares, cestas básicas e outros)”, ressaltou ainda a corporação.

O balanço total da Operação Eleições 2022 só será divulgada pelo Ministério da Justiça nesta segunda-feira, 3. Em balanço divulgado às 11 horas deste domingo, a pasta informou que, desde o início da campanha, no dia 15 de agosto, foram flagrados 339 crimes eleitorais no País – 19 casos de boca de urna, 106 de corrupção eleitoral e 7 ocorrências de transporte ilegal de eleitores. O balanço ainda registra um total de R$1.911.180,00 em apreensões.

Documento LEIA O PRIMEIRO BALANÇO DIVULGADO PELO MJSP PDF