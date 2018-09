PF prende em Cumbica três com 15 quilos de cocaína para Barcelona e Roma

A Polícia Federal prendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, três passageiros tentando embarcar com cocaína para Barcelona e Roma. As prisões ocorreram na sexta-feira, 31, e foram divulgadas pela PF nesta segunda, 3.

Em um caso, policiais federais foram acionados por funcionários que operam o raio-x, por haver ‘suspeita de uma bagagem que mostrava a existência de substância orgânica’.

O passageiro, um brasileiro de 27 anos de idade, foi localizado, e conduzido à delegacia para passar por revista pessoal junto com seus pertences.

Ao abrir a mala, peritos federais localizaram fundo falso, no qual havia dez volumes ocultos contendo pó branco. Foram realizados testes que apontaram de forma positiva para cocaína.

Ainda na sexta, 31, duas mulheres, também brasileiras, de 35 e 36 anos de idade, faziam os procedimentos imigratórios, ‘porém se mostravam estranhamente nervosas, o que chamou a atenção dos funcionários’, informou a PF.

Agentes foram acionados e fizeram uma entrevista com as passageiras, revistaram as malas que, mesmo vazias apresentavam peso excessivo.

As mulheres foram conduzidas à Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos com suas malas, submetidas à perícia.

Os peritos federais localizaram fundos falsos com volumes ocultos. Os testes realizados resultaram positivos para cocaína.

Os três passageiros foram autuados em flagrante por tráfico internacional de drogas e serão encaminhados a presídios estaduais onde ficarão à disposição da justiça.