PF prende dois homens em flagrante e resgata 15 girafas em resort no Rio

A Polícia Federal prendeu dois homens em flagrante por maus-tratos e apreendeu 15 girafas importadas da África do Sul em um resort safari, em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro.

Leia Também PF recebe 90 crianças e adolescentes deportados dos EUA e abre investigação sobre entrada ilegal no país

A operação deriva de um inquérito aberto pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico (DELEMAPH).

Agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também estiveram no local para verificar as condições que levaram outros três animais à morte. O Ibama vai ficar responsável pela supervisão e cuidado das girafas resgatadas.

Os homens presos foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal no Rio, onde foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência por maus tratos, crime previsto na lei de crimes ambientais.

A PF vai seguir com a investigação, agora para apurar se os animais foram importados ilegalmente e as condições em que foram trazidos ao Brasil.

Veja registros da operação: