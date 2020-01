PF prende dois e pega meia tonelada de cocaína em guincho em Diadema

A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça, 14, em Diadema (SP), duas pessoas que transportavam 500 kg de cocaína em um caminhão guincho. Para retirar a droga encontrada em uma caixa de ferro, no fundo da caçamba do veículo, a PF contou com a ajuda dos bombeiros da Polícia Militar de São Paulo.

Durante a abordagem policial foram presos o motorista, que saiu de Mato Grosso com destino ao município da Grande São Paulo, e o recebedor da droga, que entrou no veículo já em Diadema.

Segundo a PF, o processo criminal envolvendo os dois presos tramitará perante o Fórum Estadual de Diadema.