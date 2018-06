PF prende dentro de avião ladrão de cargas da quadrilha ‘Trapaça Transportes’

A Polícia Federal prendeu na noite deste domingo, 29, um brasileiro procurado sob acusação de integrar quadrilha especializada em roubo de cargas que se autodenomina ‘Trapaça Transportes’. Ele foi preso dentro de um avião procedente de Assunção que pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A ação teve suporte em cooperação entre adidos policiais federais nos EUA e no Paraguai, Polícia Civil de São Paulo e as Polícias de Imigração paraguaia e americana.

O mandado de prisão contra o acusado, de 51 anos de idade, foi expedido pela Justiça Estadual em Teodoro Sampaio no curso de inquérito policial que investiga os crimes de roubo de cargas, associação criminosa, falsa comunicação de crime, lavagem de bens e valores, receptação e outros delitos.

Segundo a PF, o grupo sob investigação ramificava seu alcance a outros Estados, contando ainda com a colaboração de motoristas contratados pelas empresas, para o transporte das mercadorias. Eles simulavam roubos e passavam antecipadamente à quadrilha fotos das cargas e das notas fiscais para conhecimento do seu conteúdo.