PF prende cinco homens e uma estudante de direito com 76 kg de cocaína em Natal

A Polícia Federal, com apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prendeu em flagrante nesta quarta, 16, em Parnamirim, região metropolitana de Natal, cinco homens e uma estudante de Direito, todos com idades entre 21 e 39 anos, acusados de tráfico de drogas.

Segundo a PF,com o grupo foram apreendidos 76,1 kgs de cocaína.

A droga estava camuflada no banco traseiro de um carro e dentro de uma casa.

A ação teve início quando a PF recebeu informações ‘dando conta de uma intensa movimentação suspeita em uma residência localizada em Emaús’.

Uma equipe da PF cercou o local e instantes depois chegou até aos suspeitos que não reagiram.

Além de 73 tabletes da droga, foram apreendidos ainda, três radiocomunicadores (HT´s), duas pistolas calibre 380, quatro veículos, sendo dois de luxo, celulares e uma pequena quantia de dinheiro.

Os presos foram indiciados com base na Lei de Entorpecentes e, se condenados, podem pegar de 5 a 15 anos de reclusão.

Eles permanecem custodiados na sede da PF, à disposição da Justiça.

Esta foi a primeira apreensão de cocaína realizada pela PF este ano no Rio Grande do Norte. Em 2018, o total apreendido no Estado somente pela PF alcançou o total de 1,67 tonelada.