PF prende casal com 100 kg de cocaína em fazenda no Paraná

A Polícia Federal apreendeu, nesta sexta, 26, 100 kg de cocaína com um casal em Paranaguá (PR). Segundo a corporação, os suspeitos, presos em flagrante, escondiam malas com tabletes de cocaína no interior de sua residência.

“Policiais Federais realizaram as buscas numa residência em Paranaguá e a outra num sítio em Alexandra, distrito de Paranaguá. Os mandados foram expedidos pela 9ª Vara Federal da Justiça Federal em Curitiba/PR”, afirma a PF.

De acordo com a corporação, ‘investigações policiais em andamento sinalizaram que os locais de busca eram utilizados para armazenar drogas’. “A autoridade policial representou junto à Justiça Federal e obteve autorização para o cumprimento dos mandados de busca e apreensão realizados nesta tarde”.

“Além do entorpecente foi apreendida uma espingarda e material de flutuação normalmente utilizados para o içamento de drogas em navios na região portuária”, afirma.

Segundo a PF, ‘após a localização do entorpecente o casal foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em Paranaguá’. “A investigação irá apurar se o entorpecente tem relação com os demais carregamentos de drogas apreendidos este ano no porto de Paranaguá”.

“Policiais Federais do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) durante a operação tiveram o apoio do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) da Polícia Civil do Paraná”, diz.

A PF dá conta de que, ‘se condenados, eles poderão ter penas de até 15 anos de reclusão’.