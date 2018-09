PF prende 2 em Cumbica com 7 quilos de cocaína em kits de maquiagem

A Polícia Federal prendeu dois homens na tarde desta terça, 18, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, por tráfico internacional de drogas. Um deles, de 20 anos, foi flagrado quando ia embarcar para Paris levando 7 quilos de cocaína dentro de 14 embalagens de kits de maquiagem.

A PF foi acionada ante suspeita de droga na mala despachada do passageiro. Após a mala ser aberta, foi constatada uma grande quantidade de embalagens de kits de maquiagem. Os agentes abriram uma das embalagens e encontraram um pacote ‘contendo material branco, em pó, com cheiro e aparência de cocaína’. Questionado sobre a substância, o suspeito admitiu ser cocaína.

O passageiro estava acompanhado no momento do check-in de outro homem. Depois de despacharem a mala eles se separaram. Após os agentes realizarem algumas perguntas, o passageiro afirmou que ‘não conhecia’ o outro homem, mas o circuito interno de câmeras de Cumbica mostrou que eles chegaram no mesmo carro, e seguiram juntos para a fila do embarque.

Policiais federais localizaram o segundo suspeito, de 28 anos. Ele também negou conhecer o passageiro. Os dois foram conduzidos á Delegacia de Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo para prestar esclarecimentos. Acabaram admitindo que se conheciam e moravam juntos.

Na delegacia da PF a substância foi submetida a perícia, resultando positivo para cocaína – um volume de sete quilos da droga, acondicionada em 14 embalagens de kits de maquiagem.

A PF informou que os presos serão encaminhados ao presídio estadual, onde ficarão à disposição da Justiça.