PF prende 18 e Justiça bloqueia R$ 5 bilhões do garimpo ilegal de ouro em Rondônia e no Amazonas Operação deflagrada nesta segunda-feira, 19, vasculhou em seis Estados 43 endereços ligados a organização que fazia extração do metal no leito de rios e usava empresas de fachada para esquentar dinheiro ilícito