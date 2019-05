PF põe ‘Paz no Campo’ para desarmar grupos indígenas rivais na aldeia

A Polícia Federal em Mato Grosso do Sul deflagrou nesta terça, 21, a Operação Paz no Campo, com o objetivo de desarmar dois grupos indígenas rivais que disputam o comando da aldeia Alves de Barros, localizada no município de Porto Murtinho (MS). Um efetivo de 30 policiais federais cumpre três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5.ª Vara Federal de Campo Grande, em Porto Murtinho e em Bodoquena, também em Mato Grosso do Sul.

A investigação teve início em maio de 2018 a partir de informações recebidas e repassadas pelo Ministério Público Federal à Superintendência da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul.

A PF identificou ‘a existência dos grupos beligerantes e de suas lideranças, sendo constatada a possibilidade de conflito e vítimas decorrentes de atos de violência, inclusive com o uso de armas de fogo’.

Segundo as Assessorias de Comunicação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul a operação foi batizada ‘Paz no Campo’ em referência ao seu objetivo, ‘que é pacificar a Aldeia Alves de Barros’.

“Os materiais apreendidos e eventuais presos em flagrante serão conduzidos à sede da Polícia Federal, em Campo Grande, onde ficarão à disposição da Justiça Federal”, destacou a Procuradoria.