PF pega santinhos de ‘Lula candidato’

A Polícia Federal apreendeu nesta terça-feira, 2, material de campanha no qual constava o petista Lula como candidato a presidente da República em Mato Grosso do Sul. Os policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral, a pedido da Procuradoria Regional Eleitoral do Estado, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Mundo Novo.

Preso em Curitiba desde 7 de abril para cumprir pena de 12 anos e um mês de reclusão na Operação Lava Jato, Lula foi considerado inelegível pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral e substituído nas eleições 2018 pelo ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).

No fim de setembro, agentes da Superintendência da PF na Bahia cumpriram mandado de busca e apreensão em três comitês eleitorais de candidatos do PCdoB e do PT em Vitória da Conquista, no sul do Estado e terceiro maior colégio eleitoral baiano, para tirar de circulação materiais de campanha, como ‘santinhos’, com o nome e a foto do ex-presidente.