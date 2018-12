PF pega mais de 1 tonelada de maconha no DF

*Texto atualizado às 17h30 deste domingo, 2

A Polícia Federal apreendeu neste domingo, 2, uma camionete carregada com 1.345 quilos de maconha. O condutor do veículo foi preso em flagrante.

Após uma denúncia anônima, os policiais federais interceptaram o veículo suspeito em Guapó (GO), a cerca de 250 quilômetros de Brasília. Durante a revista, encontraram tabletes de maconha na carroceria e no interior da camionete. O veículo estava com placas clonadas.

Às 17h deste domingo os policiais federais concluíram a pesagem da droga e descobriram que o volume de tabletes da erva era bem superior ao estimado inicialmente.

De acordo com a Polícia Federal no Distrito Federal, o homem foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal e responderá pelo crime de tráfico de drogas.