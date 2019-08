PF pega 4 quilos de cocaína no forro de jaquetas de passageiro em Cumbica

A Polícia Federal prendeu na noite desta segunda, 19, no Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos/Cumbica) um homem tentando embarcar para Portugal com cocaína oculta em pacotes costurados sob forros de jaquetas.

O suspeito, de 41 anos, natural de Cabo Verde, foi entrevistado por agentes, no controle migratório. Ele foi conduzido a uma sala reservada para busca pessoal e revista das bagagens. Dentro de sua mala foram encontradas seis jaquetas contendo pequenos pacotes com um pó com odor característico da droga cocaína.

Ainda na Delegacia da PF no aeroporto, foi realizada perícia no conteúdo dos 18 volumes encontrados nas jaquetas e o resultado deu positivo para cocaína, totalizando mais de 4 kg da droga.

O homem, preso em flagrante por tráfico internacional de drogas, será encaminhado ao presídio estadual.