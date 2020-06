PF pega 25 toneladas de maconha em carga de soja

A Polícia Federal, com o apoio de policiais militares do Choque Canil do 4º Batalhão de Maringá, apreendeu cerca de 25 toneladas de maconha nesta quinta-feira, 11, na rodovia BR-487, na altura de Campo Mourão, no interior do Paraná. A diligência fez parte das ações da Operação Horus e o Programa Vigia, que tem o objetivo de reprimir crimes na fronteira. Esta é a maior apreensão de drogas já registrada na região.

Segundo a corporação, a abordagem ocorreu após policiais federais perceberem que dois caminhões estacionaram próximos a uma lanchonete. Ao questionarem os motoristas, separadamente, sobre o carregamento, ambos apresentaram versões conflitantes e aparentavam grande nervosismo. O Choque Canil foi solicitado, e com a chegada dos cães farejadores, um dos condutores do veículo confessou que transportava maconha, oculta sob uma carga de soja.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, os detidos, de 41 e 39 anos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Maringá, onde foram autuados em flagrante por tráfico internacional de drogas. A pena para este crime pode chegar a 15 anos de prisão.