PF abre operação contra tráfico de mulheres em Búzios e mira quadrilha suspeita de ligação com a máfia da Itália

A Polícia Federal (PF) abriu nesta terça-feira, 23, a Operação Lenocinium contra um grupo suspeito de tráfico internacional de drogas e de mulheres.

Os policiais federais cumprem um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão em Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. As ordens judiciais são da 1.ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia (RJ).

A investigação foi aberta depois que uma vítima, aliciada com a promessa de uma oportunidade de emprego na Itália, denunciou o esquema. Ela foi mantida em cárcere privado na Europa e forçada e se prostituir, mas conseguiu fugir.

De acordo com a PF, a vítima foi abordada por uma “agenciadora” e viajou com todas as despesas pagas, incluindo as taxas de emissão de passaporte e a passagem aérea.

O objetivo da operação de hoje é apreender computadores, aparelhos celulares e documentos que possam ajudar na investigação. Uma das hipóteses dos investigadores é a de que o grupo tenha ligação com a máfia italiana.

A PF explicou que o nome da operação, Lenocinium, vem do latim e significa “tráfico de escravas para a prostituição”.