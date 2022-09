PF mira quadrilha que desviou R$ 500 mil do auxílio emergencial com invasão de 465 contas da Caixa Maior aposta do presidente Jair Bolsonaro em busca da reeleição, benefício de R$ 40 bilhões virou alvo de organização criminosa; Operação Money Leak - 'vazamento de dinheiro' -, da Polícia Federal em São Paulo, executa dois mandados de busca em Ribeirão Pires (Grande São Paulo) e em Florianópolis