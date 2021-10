PF abre operação contra prefeitos, servidores e empreiteiros por fraudes em licitações para obras em seis cidades no oeste do Paraná

A Polícia Federal abriu nesta terça-feira, 26, a Operação Jaborandi contra prefeitos, servidores públicos e empreiteiros da região oeste do Estado do Paraná suspeitos de corrupção em contratos de obras municipais.

Ao todo, 120 policiais federais cumprem 28 mandados judiciais em sete cidades – Umuarama (PR), Boa Vista da Aparecida (PR), Perobal (PR), Três Barras (PR), Santa Helena (PR), Guaíra (PR) e Uruará (PA).

A investigação teve início há um ano após denúncias de que empreiteiros estariam se reunindo em conluio com prefeitos para fraudar o caráter competitivo de procedimentos licitatórios envolvendo o setor de obras de municípios da região. Além do direcionamento dos contratos, o suposto esquema envolveria o superfaturamento dos serviços para posterior desvio. Em uma das licitações, o objeto era uma pavimentação urbana e os investigadores identificaram um disque-chopp entre as empresas concorrentes.

“As equipes agora irão se debruçar sobre todo o material apreendido na data de hoje e é o produto dessa análise que irá ditar os próximos passos da investigação”, afirma o delegado Mateus Marins Correia de Sá, responsável pelas apurações.

De acordo com a PF, ao menos duas organizações criminosas, ‘estruturalmente ordenadas e com atuações bem definidas’, foram identificadas sob a coordenação dos prefeitos de Boa Vista da Aparecida, Leonir Antunes dos Santos (PL), e Umuarama, Celso Pozzobom (PSC), que está afastado do cargo por determinação do Tribunal de Justiça do Paraná sob suspeita de participação em desvios da Saúde.

“As equipes se depararam com fortes indícios de crimes em pelo menos cinco licitações que ocorreram nesses municípios. Trata-se de, em verdade, de dois grupos criminosos envolvendo empreiteiros, agentes públicos e políticos da região que se uniam com o intuito de direcionar as licitações, utilizar quantitativos a menor do que o previsto no contrato e, ao final, pulverizar os valores obtidos de forma ilícita entre os seus integrantes”, explica o delegado.

Os investigados poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas, somadas, podem chegar a 62 anos de reclusão.

O nome da operação faz referência à estrada Jaborandi, no município de Umuarama, uma das primeiras obras que originaram a investigação.

Veja registros da operação: