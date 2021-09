PF vasculha 61 endereços em operação contra fraudes tributárias de R$ 4 bilhões na reciclagem de sucata de alumínio Força-tarefa que reúne Procuradoria da República e Receita em São Paulo põe Operação Blindagem Metálica no rastro de organização que age há pelo menos cinco anos por meio de simulações de compra e venda e uso de empresas 'noteiras'; agentes fazem buscas na capital paulista e em três cidades do interior e também em outros cinco Estados e no DF