PF vê conluio de servidores e empresários para desvio de verbas do combate à covid e acha R$ 95 mil na casa do prefeito de Caxias no Maranhão Fábio Gentil Rosa é o alvo principal da Operação Arconte, nesta quarta-feira, 19; agentes federais vasculham prefeitura do município localizado a 370 quilômetros de São Luís e outros endereços no interior maranhense e no Piauí, inclusive de duas empresas que receberam quase RS 10 milhões do erário em contratações diretas com burla à Lei de Licitações