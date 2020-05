PF mostra vídeo de reunião ministerial amanhã às 8h; Moro vai Celso de Mello autorizou em 'ato único' que também assistam as imagens do encontro de 22 de abril no Planalto a equipe do procurador-geral da República Augusto Aras e o advogado-geral da União José Levi Mello do Amaral Júnior