PF monta barreira na SP-310 e pega mais de uma tonelada de maconha em caminhão-baú

A Polícia Federal apreendeu, na noite desta terça-feira, 4, mais de uma tonelada de maconha escondida na carroceria de um caminhão-baú interceptado na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O motorista, um homem de 21 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com a PF, os agentes receberam denúncia de que o veículo carregava drogas em direção à capital e montaram uma barreira policial para fiscalizar os caminhões que batiam com a descrição recebida pelos agentes.

Leia Também PF desmonta 12 rádios clandestinas no Parque Estadual da Cantareira, em São Paulo

Por volta das 22h, o caminhão baú, com placa de Santa Bárbara do Oeste, também no interior paulista, foi abordado. Segundo a Polícia Federal, o condutor disse aos agentes que saiu de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, com destino a Campinas, na região metropolitana de São Paulo.

“Em razão da inexistência de carga no baú e do nervosismo e contradições apresentadas na entrevista policial, o veículo foi conduzido até o pátio da PF para averiguação”, informou, por meio de nota, a PF.

Na sede da corporação em São José do Rio Preto, após busca e análise na estrutura do baú de carga, os agentes encontraram um compartimento falso, que escondia mais de uma tonelada de maconha (aproximadamente 1.040kg da droga).

O motorista recebeu voz de prisão dos federais por tráfico de drogas, cuja pena máxima é de 15 anos de reclusão, e foi conduzido ao sistema prisional.