PF monitorou veleiro interceptado nos Açores com quase 1,8 tonelada de cocaína Agentes federais, em cooperação internacional da PF, 'acompanharam' embarcação que acabou barrada em Portugal na semana passada, no desfecho da Operação Glória, que levou à prisão um alemão e um bósnio com carregamento de 1.820 quilos de droga