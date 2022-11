PF e Funai miram grupo que comanda tráfico de indígenas para lavouras de maconha no Paraguai Mesmo com ‘empecilho de ordem territorial’, Operação Ceuci Mirim, deflagrada nesta terça, 29, faz buscas em cinco cidades de Mato Grosso do Sul para identificar vítimas, até menores de idade, aliciadores e proprietários de plantações da droga no país vizinho; missão conta com apoio da Fiscalia e da Polícia Nacional do Paraguai