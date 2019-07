PF mira quadrilha que desviava analgésico da Santa Casa de SP e traficava para os EUA

LEIA TAMBÉM > Fentanil supera a heroína como a droga que mais mata nos EUA

A Polícia Federal, deflagrou nesta terça, 16, a Operação Ampulla, para desarticular um grupo que traficava o opioide Fentanil para os Estados Unidos. Segundo a PF, o analgésico era ou desviado por funcionários da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo ou importado da China e então revendido para compradores no Brasil e nos EUA.

Cerca de 40 policiais participam das ações cumprindo nove mandados de busca e apreensão e oito de prisão – três temporárias e cinco preventivas – em São Paulo, Itanhaém (SP), São José, Tijucas e Florianópolis (SC).

Com o objetivo de descapitalizar a quadrilha, foi determinado ainda o sequestro de veículos e de um imóvel comercial de mais de R$ 1,2 milhão.

As investigações foram iniciadas a partir da troca de informações entre a Polícia Federal e a Drug Enforcement Administration (DEA), agência de combate ao narcotráfico nos Estados Unidos. Os órgãos indentificaram que três encomendas com ampolas de Fentanil diluído foram enviadas de Florianópolis à Miami entre setembro e outubro do ano passado.

O Fentanil é a droga que mais mata nos Estados Unidos tendo feito mais de 18 mil vítimas em 2016. Segundo relatório do Centro Nacional de Estatísticas de Saúde dos EUA, 29% das mortes por overdoses de drogas em 2016 no país foram relacionadas ao opioide.

A partir da informação sobre os três pacotes de Fentanil enviados à Miami, a PF e a DEA rastrearam encomendas e negociações e chegaram a um morador do bairro Campeche, em Florianópolis, que realizava as operações. Tal descoberta levou à apreensão, no início deste ano, de 2.622 ampolas de Fentanil em Balneário Camboriú.

O homem foi posteriormente preso nos Estados Unidos e deve cumprir pena mínima de 15 anos de prisão, indicou a Polícia Federal.

A análise da origem das ampolas indicou que algumas pertenciam à Santa Casa de Misericórdia em São Paulo. As investigações apontaram que três funcionários do local que estariam envolvidos no desvio da substância sintética.

O grupo também desviava outros medicamentos de uso controlado e então os comercializava pela internet, indicou a PF.

A investigação também identificou e apreendeu Fentanil e Fenacetina, outra substância anestésica, que foram importados ilegalmente da China por um dos investigados. Segundo a PF, o homem tinha apoio de um funcionário de uma empresa de logística para receber as encomendas, que eram endereçadas em nome de terceiros.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas e de associação para o tráfico. Somadas, as penas para tais crimes podem superar 30 anos de prisão, indicou a PF.

Segundo a Polícia Federal, o nome da operação, Ampulla, faz referência às ampolas de Fentanil apreendidas.

COM A PALAVRA, A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SÃO PAULO

Em nota, a Assessoria de Imprensa da Santa Casa informou:

“A Santa Casa de São Paulo foi surpreendida com esta notícia e ainda não temos mais informações.

Já abrimos uma sindicância interna para apurar os fatos e também buscaremos mais detalhes junto à Polícia Federal.

Estamos à disposição da Polícia Federal para apoiar as investigações.”