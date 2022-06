PF mira novos suspeitos pelo assassinato de Bruno e Dom

Com a confissão do principal suspeito pelo desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do repórter britânico Dom Phillips na região do Vale do Javari, no Amazonas, e a localização do que podem ser os restos mortais deles, a investigação do caso teve uma guinada em menos de 24 horas.

Os corpos estão sendo transportados nesta quinta-feira, 16, de Manaus para Brasília, onde serão feitos os exames necessários para verificar a identidade e a causa da morte. Enquanto aguarda o resultado da perícia, a Polícia Federal (PF) ampliou o rol de suspeitos de participação no assassinato.

Até o momento, estão presos Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, e o irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos. A corporação não descarta novas prisões.

A confissão implicou ao menos uma terceira pessoa. O Estadão apurou, no entanto, que há outros nomes sob suspeita.

A PF voltou ao local de buscas nesta quinta para resgatar o barco usado pelo jornalista e o indigenista, que foi afundado próximo ao ponto onde os corpos foram enterrados, em uma área de mata às margens do rio Itaguaí. Os policiais federais vão analisar se a embarcação de Dom e Bruno foi perseguida, como apontou uma testemunha ouvida na investigação. O relato foi o de que Pelado passou de barco em alta velocidade atrás dos dois.

O Vale do Javari conserva a segunda maior reserva indígena do País e concentra a maior parte dos indígenas isolados no mundo. A região na fronteira com o Peru e com a Colômbia é constantemente invadida por traficantes de drogas e armas, caçadores ilegais, madeireiros e garimpeiros. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, mantém as linhas de investigação sob sigilo. Ainda não está claro para os investigadores se o assassinato tem relação com a ação desses criminosos, em uma possível represália pela atuação de Bruno em nome dos direitos dos povos indígenas, ou se foi fruto de uma hostilidade de Pelado.