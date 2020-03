PF mira lavagem de R$ 1 bi do tráfico de cocaína em meio a pedras Operação Tifeu caça nove e faz buscas em 24 endereços do Paraná, São Paulo, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina para desarticular grupo sob suspeita de movimentar mais de R$ 1 bilhão em quatro anos de esquema de tráfico que enviava cocaína para Bélgica por navios