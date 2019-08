PF mira grupo que planejava atentado contra PF No Rio Grande do Sul, Operação Praesidium, deflagrada nesta quinta, 22, busca neutralizar ofensiva do crime que teria como alvo policiais federais que prenderam mais de 100 por tráfico de drogas e confiscaram três toneladas de entorpecentes entre 2016 e 2019 no extremo sul do estado