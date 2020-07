PF mira fraudes em contratação emergencial no hospital de campanha de Aracaju

A Polícia Federal deflagrou nesta terça, 7, a Operação Serôdio para apurar suspeitas de irregularidades na contratação, pela Secretaria de Saúde de Aracaju, no Sergipe, da empresa encarregada pela estrutura do hospital de campanha da capital. A negociação envolveu pagamento de R$ 3, 2 milhões.

Os agentes cumpriram nove mandados de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Saúde, na sede da firma contratada e nas casas de servidores públicos envolvidos no processo.

As investigações preliminares, conduzidas pela PF e Controladoria Geral da União (CGU), apontam indícios de sobrepreço e direcionamento da contratação, sem licitação, em favor da empresa escolhida. Isso porque toda a parte estrutural foi agrupada em um único contrato – o que, segundo os investigadores, aumentou os custos para os cofres públicos.

“No procedimento licitatório foi desconsiderada a divisibilidade do objeto licitado, que envolvia a locação de cobertura e estrutura completa, a climatização das coberturas e a locação de contêineres. Os serviços foram agrupados, impedindo que licitantes oferecessem propostas separadamente para cada item. Essa decisão restringiu excessivamente a concorrência e elevou o custo da contratação”, diz a PF.

A estimativa é que o custo da locação de aparelhos de ar condicionado por seis meses, por exemplo, chegue a quase três vezes o valor de compra. A qualidade do serviço prestado, em razão da ‘precariedade da climatização ‘ e de ‘execução inadequada’ do contrato, também é questionada.

Segundo a PF, a secretaria só apresentou cópia dos documentos do procedimento de contratação no terceiro pedido e após recomendação do Ministério Público Federal. Na documentação havia cópias de e-mails, orçamentos, propostas, termos de referência, justificativas e outros.

Durante a análise dos documentos, os investigadores identificaram que a proposta vencedora continha os mesmos erros gramaticais presentes em dois outros orçamentos apresentados. A PF informou que ‘é improvável que a mesma falha de redação tenha sido cometida por três redatores diferentes de três empresas diversas’ e que isso pode mostrar combinação para simular concorrência.

O Hospital de Campanha Cleovansóstenes Pereira Aguiar, montado no Estádio João Hora de Oliveira, começou a funcionar no final de maio, atendendo casos de baixa e média complexidade do novo coronavírus. A montagem foi paga com recursos da União – Aracaju já recebeu, através do Fundo Municipal de Saúde, cerca de R$ 24 milhões para custar ações de combate à covid-19.

O estado acumula mais de 30 mil casos confirmados do novo coronavírus, além de 826 vítimas. Na capital, são mais de 17 mil casos e 356 mortos pela doença.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

“A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que a gestão foi surpreendida com a Operação Serôdio, na manhã desta terça-feira (07), que apura fraudes na licitação e na execução do contrato para montagem da estrutura necessária ao funcionamento do Hospital de Campanha (HCamp) Cleovansóstenes Pereira Aguiar, haja vista que toda documentação solicitada pela Controlaria Geral da União e pelo Ministério Público Federal foi enviada pela SMS, contendo cópias de e-mails, orçamentos, propostas, termos de referência e justificativas.

A SMS reitera o compromisso com o bem público e com a assistência à saúde da população, principalmente, neste momento de pandemia, e reafirma que sempre esteve disponível a esclarecimentos dos órgãos reguladores, em nenhum momento, se opondo a apresentar dados, como comprova o site “Transparência Covid-19: informações sobre o combate ao coronavírus”, criado para reforçar as ações de transparência e que passa a integrar o Portal da Trânsparência do Município, a partir do qual a população tem fácil acesso a todos os dados referentes às ações de enfrentamento ao coronavírus adotadas pela administração municipal.

Um dos pontos apontados pela Controladoria Geral da União é o indício de combinação entre as empresas para apresentar seus orçamentos. A SMS lembra que o Ministério Público Estadual arquivou procedimento semelhante ao não constatar qualquer indício de que houve a obtenção de informações privilegiadas ou situações de favorecimento.

Além disso, a gestão explica que a Dispensa de Licitação nº 028/2020, por se tratar de um serviço eventual e emergente à covid-19, está amparada na Lei nº 13.979/2020, que autoriza a suspensão dos procedimentos licitatórios enquanto perdurar a emergência de saúde pública. Antes de pôr em prática a licitação dispensada, a Secretaria da Saúde de Aracaju solicitou orçamentos e obteve o retorno de propostas de empresas, com as quais chegou à média/mensal de R$849.074,33 para montagem da estrutura, valor 36% maior que o apresentado pela empresa vencedora. Venceu a disputa a empresa José Teófilo de Santana Neto Produções e Eventos, que apresentou proposta no valor de R$543.000,00/mês.

O contrato é por um período de até 180 dias (seis meses), e a estrutura pode ser desmontada antes desse período. As empresas participantes da licitação e as respectivas propostas apresentadas foram José Teófilo de Santana Neto Produções e Eventos – R$543.000,00; E3 Stands Projetos e Montagens – R$847.677,56; Rosa Déda Locação de Equipamentos e Serviços LTDA. – R$854.741,00;Destak Produções Eventos e Estruturas – R$875.200,00. As propostas foram protocoladas na Secretaria e os envelopes abertos em sessão pública também realizada na Secretaria.

Os esforços da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju no combate à pandemia causada pelo novo coronavírus são de conhecimento público. Há pouco mais de um mês, foi inaugurado o Hospital de Campanha Cleovansóstenes Pereira Aguiar, com capacidade para 152 leitos. No boletim atualizado na tarde desta segunda, 06, do total de pacientes que deram entrada no hospital provisório, 45 ainda estão internados; 22 foram encaminhados para Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e 16 foram a óbito. A unidade foi responsável pela recuperação de 152 dos 235 aracajuanos que necessitaram de internamento por conta da doença.

O Hospital de Campanha Cleovansóstenes Pereira Aguiar tem um valor mensal de R$ 3,2 milhões. Entre esses serviços, está a montagem do HCamp, medicamentos, EPIs (com estimativa de investimento de R$ 419.087,50), gerador, rede de gases, água, energia, videomonitoramento, laboratório, radiologia, esterilização de material, lavanderia, combustível, limpeza. O custo mensal do hospital com serviços e pessoal é de R$ ‭5.013.407,05‬.

A SMS mantém seu compromisso com a transparência e lisura no processo realizado, com a proteção da vida humana ao fazer todo esforço para garantir assistência médica adequada à população”.