PF investiga ‘laranjas’ que custaram 20 vezes mais nas eleições de 2018 em Roraima

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta, 11, Operação Títeres, para investigar um esquema de candidaturas ‘laranjas’ montado por um grupo em Roraima para fraudar e desviar recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha durante as eleições 2018. Segundo a corporação, uma das candidatas investigadas teria recebido R$ 105 mil e obtido apenas nove votos.

Os agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão na capital do Estado, Boa Vista. As ordens foram expedidas pela 1ª Zona Eleitoral de Roraima.

Segundo a PF, as investigações tiveram início após um as candidatas a deputadas federais e estaduais de um partido político, em Roraima, obterem um índice de ‘custo de votos’ vinte vezes superior à média brasileira.

O desvio de recursos públicos para campanhas eleitorais, usando principalmente candidaturas ‘laranjas’, já rendeu 221 inquéritos conduzidos pela Polícia Federal neste ano.

Em Minas e em Pernambuco, supostos esquemas de desvio de recursos por por meio de candidaturas femininas laranjas nas eleições 2018 levaram ao indiciamento do ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio e o deputado federal Luciano Bivar, ambos do PSL, sendo Bivar o presidente nacional da legenda.

Em Roraima, os investigadores da ‘Títeres’ identificaram que, apesar dos recursos recebidos, algumas candidatas obtiveram número ‘irrisório’ de votos, entre elas uma que teria recebido quase R$ 105 mil e obtido só nove votos.

A corporação suspeita que os recursos das candidaturas ‘laranjas’ tenham sido destinados a a candidatos que efetivamente disputariam as eleições ou utilizados para pagamentos de empresas de fachadas e serviços que não teriam sido executados.

A Polícia Federal indicou ainda que apesar das candidatas investigadas serem de um partido, a maior parte dos recursos destinados a elas seria proveniente de uma outra legenda. Ambos participavam de uma mesma coligação à época.

“A autorização e execução da transferência de recursos do Fundo de Financiamento Especial de Campanha dependeria da presidência estadual dos partidos, bem como deles também dependeriam a escolha de candidatos e aprovação de suas respectivas prestações de contas”, afirmou a PF.

A ‘Títeres’ apura os crimes de participação em associação criminosa, a falsidade ideológica eleitoral e apropriação de valores do financiamento eleitoral. As penas de tais delitos, comadas podem chegar a 14 anos, informou a PF.

O nome da operação, segundo a Polícia Federal, faz referência aos fantoches movidos por meio de cordas ou pelas mãos dos controladores.