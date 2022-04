PF investiga ataque hacker ao TRF3 e desembargadora estende suspensão de prazos processuais Tribunal Regional Federal da 3ª Região disse ter identificado qual foi o tipo do ataque hacker que a corte sofreu na quarta, 30; ministro Luix Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça, atendeu pedido da desembargadora Marisa Santos e prorrogou o prazo do Tribunal para a transmissão de ordens de pagamento de precatórios