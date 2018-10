PF investiga agente que postou ‘Joaquim Barbosa faz papel de escravo’

A Polícia Federal abriu inquérito nesta segunda-feira, 29, para apurar a conduta de um policial da Superintendência Regional da Paraíba. Um perfil no Twitter, atribuído ao policial, afirmou no domingo, 28, que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa fazia ‘papel de escravo’. Um dia antes, o ministro havia anunciado voto pelo candidato Fernando Haddad (PT), que perdeu a disputa pela Presidência para Jair Bolsonaro (PSL).

Na rede social, o policial escreveu. “Na minha opinião, o negro Joaquim Barbosa, erigido ao posto de ministro do STF, apenas paga favor ao PT. Faz papel do escravo que, mesmo com carta de alforria, teve medo de deixar a Casa Grande. Seu voto é só isso: Apenas 1 voto. Nada mais.”

COM A PALAVRA, A POLÍCIA FEDERAL

“Diante da notícia sobre postagem publicada no domingo, 28/10, em rede social de um servidor desta Superintendência Regional, a qual faz menção desrespeitosa a um Ministro do Supremo Tribunal Federal; a Polícia Federal informa que instaurou inquérito para apurar a conduta do policial.

A Corregedoria Regional da PF também já adotou os procedimentos necessários pertinentes ao caso.

A Polícia Federal reafirma o seu absoluto respeito às pessoas e às instituições mantendo o firme propósito de sempre apurar todas as condutas eventualmente irregulares de seus servidores.”