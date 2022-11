No ocaso do governo Bolsonaro, PF reclama de ‘insuficiência de orçamento’ e suspende produção de passaportes

Faltando pouco mais de um mês para o fim do governo Bolsonaro, a Polícia Federal (PF) informou que vai suspender a emissão de passaportes a partir deste sábado, 19, por falta de verbas.

A entrega de passaportes é atribuição exclusiva da PF e a interrupção do serviço pode prejudicar milhares de pessoas com viagem marcada.

O comunicado distribuído nesta tarde pela direção da corporação afirma que o orçamento para atividades de controle migratório e confecção dos documentos é “insuficiente”.

“A Polícia Federal acompanha atentamente a situação junto ao governo federal para o restabelecimento completo do serviço”, diz um trecho da nota divulgada a poucos dias do início das férias escolares e do período de alta temporada no final do ano.

Não há previsão para a retomada das emissões “enquanto não for normalizada a situação orçamentária”, informa a PF.

Quem foi atendido até esta sexta-feira, 18, nos postos de emissão vai receber os documentos normalmente. Os agendamentos online e atendimentos presenciais também continuarão funcionando, mas nesse caso não há previsão de entrega, mesmo para quem já pagou a taxa de emissão.

Em agosto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já havia sinalizado que o bloqueio de recursos discricionários pela equipe econômica do governo, para evitar o furo do teto de gastos, poderia afetar a emissão dos documentos. A Polícia Federal compõe a estrutura administrativa da pasta.

Não é a primeira vez que a entrega de passaportes é suspensa por falta de verbas. Em 2017, a PF interrompeu o serviço, o que levou o governo e pedir crédito suplementar para regularizar as emissões.