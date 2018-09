PF instaura novo inquérito para apurar ataque a Bolsonaro

A Polícia Federal instaurou nesta terça, 25, o segundo inquérito para apurar o atentado contra o candidato do PSL à Presidência, deputado federal Jair Bolsonaro, ocorrido em 6 de setembro. O parlamentar levou uma facada no abdômen enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais.

O primeiro inquérito indicaria que o autor do atentado, Adelio Bispo de Oliveira, agiu sozinho. O segundo procedimento, conforme fontes da PF foi aberto porque o prazo para a investigação de procedimento aberto a partir de prisão em flagrante, é curto, mesmo com a possibilidade de prorrogação.

Não há indícios de que Adelio tenha agido com outras pessoas, ainda segundo fontes da PF. “A opção em abrir um segundo inquérito foi para que se tenha a possibilidade de trabalhar com mais calma, já que se trata de um candidato à Presidência da República líder das pesquisas de intenção de voto”, diz uma das fontes. “A investigação, no entanto, aponta para atuação do que chamamos de ‘lobo solitário'”, acrescentou.

As apurações da PF indicam ainda que o autor do atentado é portador de distúrbio mental. Desde a abertura do primeiro inquérito, ocorrida logo depois do atentado, a Polícia Federal ouviu cerca de 30 pessoas, quebrou os sigilos financeiro, telefônico e telemático de Adelio. Também não foi encontrada movimentação bancária suspeita.

O candidato Bolsonaro se recupera do atentado em hospital de São Paulo. Ontem, na primeira entrevista que deu depois do episódio em Juiz de Fora, à rádio Jovem Pan, o deputado disse que seu agressor não agiu sozinho. O autor do atentado está preso em presídio federal em Mato Grosso do Sul.