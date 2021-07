PF instala ‘Redentor’, missão permanente de inteligência no rastro das facções violentas, crimes ambientais e corrupção no Rio 'Missão Redentor', que entra em cena nesta quinta-feira, 29, é uma aposta do diretor-geral da Polícia Federal, delegado Paulo Maiurino, e do ministro da Justiça Anderson Torres e vai contar com um quadro de policiais especializados no rastro de lideranças poderosas do crime e descapitalização de organizações