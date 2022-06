PF aponta ‘infiltração’ de pastores no MEC e classifica gabinete paralelo como ‘organização criminosa sofisticada’

Ao pedir a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, a Polícia Federal (PF) citou uma “organização criminosa” que, segundo os investigadores, se “infiltrou” no Ministério da Educação (MEC).

Os policiais federais descreveram “camadas de atuação” usadas para controlar a pasta. De acordo com a PF, o ex-ministro seria responsável por “conferir o prestígio da administração pública federal à atuação” dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.

“Conferindo aos mesmos honrarias e destaque na atuação pública da pasta, até mesmo, internamente, nas dependências da sede do Ministério da Educação, e, sobretudo, nos eventos onde os pastores faziam parte do dispositivo cerimonial”, diz a Polícia Federal.

A manifestação dá destaque para a nomeação do advogado Luciano Musse como gerente de projetos da Secretaria Executiva do MEC. A PF diz que a escolha demonstra a “sofisticação da atuação agressiva da ORCRIM (organização criminosa)” e seu “desprezo à probidade administrativa e fé pública”.

Outro trecho aponta o ex-assessor da Prefeitura de Goiânia, Helder Diego da Silva Bartolomeu, que é genro do pastor Arilton Moura, como intermediário de propinas. Os investigadores dizem que a conta dele foi usada para receber vantagens indevidas.

Operação Acesso Pago

A representação da Polícia Federal resultou na Operação Acesso Pago, que prendeu ontem o ex-ministro e os pastores. Eles conseguiram, no entanto, um habeas corpus junto ao Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF-1), em Brasília, para aguardar a conclusão das investigações em liberdade.

Ao analisar os material enviado pela PF, o juiz Renato Borelli, da 15.ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, autorizou as quebras de sigilo bancário do grupo. A ordem alcança Milton Ribeiro e a mulher dele, Myriam Ribeiro Pinheiro; o pastor Gilmar Santos; o pastor Arilton Moura e a filha dele, Victoria Camacy Amorim Correia Bartolomeu; Helder Diego da Silva Bartolomeu e Luciano Musse. Também atinge quatro empresas ligadas a eles.

Como mostrou o Estadão, a defesa do ex-ministro admitiu que houve um depósito de R$ 50 mil na conta de Myriam Ribeiro. O advogado Daniel Bialski alegou que o valor seria oriundo da venda de um carro e teria sido repassado por familiares do pastor Arilton Moura que compraram o veículo.