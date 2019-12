PF indicia Lula, Palocci, Okamoto e Odebrecht por doações em propinas para Instituto

A Polícia Federal em Curitiba indiciou o ex-presidente Lula, o ex-ministro Antonio Palocci (Casa Civil e Fazenda), Paulo Okamoto (presidente da entidade) e Marcelo Odebrecht pelo pagamento de R$ 4 milhões da empreiteira ao Instituto Lula entre dezembro de 2013 e março de 2014. Ao empresário foi imputado o crime de corrupção ativa, e aos demais, corrupção passiva. Todos foram indiciados por lavagem de dinheiro no inquérito da Operação Lava Jato.

Documento DO INDICIAMENTO PDF

A PF se debruçou sobre os pagamentos de empresas investigadas no âmbito da Operação Lava Jato para a empresa LILS Palestras, Eventos e Publicações Ltda. Os valores passam de R$ 9 milhões.

O relatório conclusivo da PF tem 130 páginas e é subscrito pelo delegado Dante Pegoraro Lemos, da Superintendência Regional da PF em Curitiba. Ele aponta para a existência de uma ‘conta corrente informal de propinas’.

“As meras doações pelo grupo Odebrecht ao Instituto Lula, consideradas isoladamente, seriam penalmente irrelevantes, tal como já possa ter ocorrido no passado com outros ex-presidentes”, anotou o delegado. “Nessa premissa, também seria irrelevante, em princípio, a destinação de recursos do instituto na contratação de empresas de familiares e amigos do ex-presidente.”

“Ocorre que as evidências mostraram que os recursos transferidos pela Odebrecht sob a rubrica de ‘doações’ foram abatidos de uma espécie de conta-corrente informal de propinas mantida junto à construtora, da mesma forma ocorrida com aqueles destinados à aquisição do imóvel para o Instituto Lula”, segue o relatório.

Na avaliação do delegado, ‘surgem, então, robustos indícios da origem ilícita dos recursos e, via de consequência, da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, considerando o pagamento de vantagem indevida a agente público em razão do cargo por ele anteriormente ocupado’.

Para a PF, ‘nesse passo, houve direcionamento das verbas a terceiro, no caso, o Instituto Lula, constituindo elemento do tipo previsto no artigo 317 do Código Penal (solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida)’.

O relatório conclui dizendo que não encontrou ‘elementos suficientes para caracterizar a origem ilícita dos recursos utilizados especificamente para as doações ao Instituto Lula feitas pela Camargo Correa, OAS e Andrade Gutierrez’. Quanto às doações feitas pela Queiroz Galvão, a PF optou por não aprofundar as investigações ‘tendo em vista que se adotou, como linha de investigação, aguardar por possível de acordo de colaboração premiada que se tinha notícia em andamento no Ministério Público Federal, mas até este momento sem notícias de acerto’.

COM A PALAVRA, O INSTITUTO LULA

A reportagem entrou em contato com o Instituto por meio de assessoria e aguarda posicionamento. O espaço está aberto para manifestação. (pedro.prata@estadao.com) (paulo.netto@estadao.com)

COM A PALAVRA, O EX-PRESIDENTE LULA

A reportagem busca contato. O espaço está aberto para manifestação. (pedro.prata@estadao.com) (paulo.netto@estadao.com)

COM A PALAVRA, MARCELO ODEBRECHT

A reportagem busca contato. O espaço está aberto para manifestação. (pedro.prata@estadao.com) (paulo.netto@estadao.com)

COM A PALAVRA, ANTONIO PALOCCI

A reportagem entrou em contato com a defesa do ex-ministro e aguarda o posicionamento. O espaço está aberto para manifestação. (pedro.prata@estadao.com) (paulo.netto@estadao.com)