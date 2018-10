PF indicia bolsonarista por fake news sobre ‘urnas fraudadas’

A Polícia Federal, no Rio Grande do Sul, indiciou esta sexta-feira, 19, a educadora física Inaiara Mello Roux Leite por crimes eleitorais. Segundo a investigação, ela divulgou fake news, durante as eleições 2018, em vídeo publicado em redes sociais.

“Gente, esse vídeo é mais uma vez para pedir apoio para o pessoal do Nordeste. O que está acontecendo? As urnas fraudadas, a maior parte delas, foi para o Nordeste. Isso já foi um planejamento criminoso do atual Governo, certo? Vou citar para vocês as cidades: Petrolina, Juazeiro, Recife, Pesqueiro, Serra Talhada, Vitória de Santo Antonio e Alagados são cidadezinhas que são do tamanho de um ovo. Lá a luz é a vela ainda”, afirmou no vídeo.

“É um povo muito carente ainda. Mas, gente, é muito carente mesmo. E eles estão muito chateados por que não conseguiram votar no Bolsonaro. Estão fazendo o que? Colocando essa massa contra o Nordeste. E não é isso. Temos que apoiar o Nordeste e temos que ir atrás disso, crime eleitoral foi o que aconteceu. Vamos denunciar.”

O inquérito foi instaurado pela Polícia Federal na quinta-feira, 18, por requisição do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Diligências possibilitaram a identificação da autora do vídeo.

A educadora foi indiciada por ‘divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado’ e por ‘caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime’ – crimes previstos nos artigos 324 e 325 do Código Eleitoral, com pena prevista de três anos de detenção.

A sanção ainda pode ser aumentada em um terço – artigo 327, III -, ’em razão da utilização de redes sociais para divulgação do conteúdo falso’.

COM A PALAVRA, INAIARA

A reportagem está tentando contato com Inaiara Mello Roux Leite. O espaço está aberto para manifestação.