PF indicia Andrea Neves por obstrução de Justiça

A Polícia Federal concluiu nesta quarta, 10, o inquérito da Operação Escobar – investigação sobre esquema de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional em Minas – e indiciou seis pessoas, entre elas Andrea Neves, irmã do deputado federal Aécio Neves (PSDB/MG). Segundo a corporação, ficou demonstrado que Andrea ‘se beneficiou de esquema delituoso, impedindo ou embaraçando investigações relacionadas a organizações criminosas em que estavam envolvida ou nas quais detinha interesse direto, tudo isso calcado nas informações sigilosas obtidas’.

Em nota, o advogado Fábio Tofic, que defende Andrea, argumentou que a finalização da investigação foi precipitada e que contraria as provas obtidas no inquérito.

Além de Andrea, foram indiciados dois policiais federais e dois advogados pela prática dos crimes de violação de sigilo funcional, corrupção passiva e ativa, integrar organização criminosa e embaraçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Ao indiciado restante foi atribuído o mesmo crime que a irmã de Aécio, obstrução de Justiça.

Segundo a PF, as investigações da Escobar tiveram início após a apreensão de documentos sigilosos e internos da Polícia Federal na casa de investigados da Operação ‘Ross’, em dezembro de 2018. Na ocasião, a PF fez buscas em endereços ligados Aécio e à Andrea, além de outros parlamentares, sendo que as apurações tinham relação com a delação premiada de executivos do Grupo J&F.

Entre os documentos que foram encontrados na casa da irmã do deputado estavam informações referentes à Operação Capitu, em que foram presos o empresário Joesley Batista do JBS e o então vice-governador de Minas Gerais, Antonio Andrade. A Operação Capitu investiga suposto esquema de corrupção no Ministério da Agricultura no governo Dilma.

Sete meses depois foi deflagrada a Escobar, que prendeu dois advogados e dois escrivães. Na ocasião, Andrea Neves foi intimada a depor.

Ao divulgar a conclusão do inquérito, a PF indicou que foi possível constatar que advogados teriam cooptado servidores da PF, para obter acesso a informações sigilosas ligadas a diversas investigações em andamento na Superintendência Regional de Minas.

“Com acesso privilegiado às informações, os advogados ofereciam a seus clientes facilidades ilegais, embaraçavam diversas investigações – principalmente aquelas que envolviam organizações criminosas – e captavam novos clientes, pois alardeavam ter forte influência no âmbito da Polícia Federal em Minas Gerais”, afirmou a corporação em nota.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO FÁBIO TOFIC, QUE DEFENDE ANDREA NEVES

” A defesa de Andrea Neves manifesta a sua perplexidade com a finalização precipitada da investigação feita pela autoridade policial que contraria, inclusive, as provas obtidas no próprio inquérito. Andrea Neves foi chamada a prestar depoimento em julho do ano passado, tendo ficado acertado que prestaria seus esclarecimentos assim que, como determina a Lei, tivesse acesso à integralidade dos documentos relacionados à investigação. Essa nova intimação jamais ocorreu. As investigações demonstram que Andrea nunca solicitou qualquer documento a quem quer que seja e nunca teve contato com qualquer agente público. Os documentos que se encontravam em sua residência já tinham o seu conteúdo amplamente divulgado pela imprensa, sendo, portanto, estapafúrdia a hipótese de que poderiam ser usados para qualquer ato de obstrução de justiça. É preocupante que a autoridade policial faça uma ilação dessa gravidade sem apontar qualquer ato praticado por Andrea que pudesse ser interpretado como obstrução de justiça.

No mais, registre-se a ironia de que um inquérito instaurado para apurar vazamento tenha tido a sua conclusão vazada antes que as partes pudessem ter conhecimento de seu conteúdo”