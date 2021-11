PF flagra passageiros com cocaína oculta em sutiã, body e embalagens de bombons em Cumbica

A Polícia Federal prendeu na madrugada desta terça-feira, 23, três passageiros com quase 30 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo. A droga estava escondida em sutiã, em preservativos, em embalagens de bombons e em colete. Os três suspeitos, que embarcavam em voos internacionais, serão apresentados à Justiça Federal e responderão por tráfico internacional de drogas.

Na primeira ação, os policiais foram acionados por funcionários que atuam junto ao controle migratório ao perceberem que uma passageira de 45 anos, natural do Suriname, ocultava algo sob as vestes. Ela embarcaria em voo para Addis Ababa, na Etiópia, com conexão para os Emirados Árabes. Após a revista, foram encontrados 14 preservativos contendo cocaína diluída dentro de um sutiã e, na região abdominal, em um body, quatro volumes de cocaína embalada a vácuo. Ao todo foram quase seis quilos da droga.

Em outra ação, realizada pela equipe do K9, da Receita Federal, uma mala despertou o interesse dos cães de faro. Após solicitação das imagens por raio-x, foi encontrada uma grande quantidade de substância orgânica compactada. O passageiro foi localizado junto aos portões de embarque e conduzido pelos policiais federais para a delegacia, onde a substância suspeita foi identificada como cocaína. Ao todo foram quase 17 quilos da droga ocultos dentro de embalagens de 857 bombons. O suspeito é natural da Nigéria, mas ingressou no País em 2014 e possui Registro Nacional de Estrangeiros. Ele pretendia embarcar para Enugu, na Nigéria.

A última ação foi no saguão de embarque, na área onde há a fiscalização dos passageiros junto aos balcões de check-in, quando os policiais federais perceberam que um homem havia feito o procedimento e não se dirigiu ao embarque. Como ele não havia despachado bagagens, foi monitorado e, ao embarcar na aeronave, teve sua bagagem de mão submetida aos cães de faro, que demonstraram interesse pelo conteúdo da mala. A mochila foi aberta e os policiais encontraram mais de sete quilos de cocaína dentro de um colete de nylon. O suspeito, um brasileiro de 26 anos, foi conduzido à delegacia e preso.