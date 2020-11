PF faz operação ‘O Sonho Americano’ para pegar coiotes que mandaram mais de 500 brasileiros ilegais para os EUA Policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Rondônia e Mato Grosso e apreenderam celulares, computadores e documentos; brasileiros entravam no país americano via fronteira com o México