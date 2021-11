PF faz operação contra extração de ouro e manganês em áreas próximas à Linha de Transmissão Xingu-Estreito

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 17, uma operação contra a extração ilegal de ouro e manganês na faixa de servidão da Linha de Transmissão LT CC 800KV Xingu/Estreito e instalações associadas no Pará. As diligências serão cumpridas nos próximos dias, com a execução de 15 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal de Marabá.

A ofensiva foi batizada como ‘Guaraci’ em referência ao deus do sol na mitologia tupi-guarani, ‘entidade responsável por trazer a iluminação e o calor até os mortais’, segundo a PF.

Cerca de 65 policiais federais, 24 policiais rodoviários federais, 30 policiais da Força Nacional, três servidores da ANM e cinco servidores do Ibama participam da operação que teve início nesta quarta. Estão sendo empregadas na operação 36 viaturas e três helicópteros.

A corporação diz que os crimes sob suspeita poderiam comprometer a regularidade e distribuição e fornecimento de energia elétrica no País, uma vez que a Linha de Transmissão Xingu/Estreito, que passa pelos Estados de Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais, escoa energia elétrica gerada na Usina de Belo Monte aos grandes centros de consumo.

“Na base de cada torre da linha de transmissão de energia há uma área de servidão de 50 metros em cada direção a partir do centro da estrutura e serve para garantir a segurança e a estabilidades das torres. Contudo, a atividade de mineração ilegal esteve constantemente avançando na região, principalmente dentro da referida área de segurança, o que poderia ocasionar a interrupção de fornecimento de energia elétrica a grandes centros urbanos”, explicou a PF.

Segundo os investigadores, os envolvidos podem ser responsabilizados pelos crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais em concurso formal com crimes contra a Ordem Econômica.