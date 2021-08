PF faz novas buscas em investigação sobre ataque ao sistema do STF

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta, 11, a segunda fase da Operação Leet, que investiga ataque cibernético aos sistemas do Supremo Tribunal Federal. Agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão nos Estados do Rio de Janeiro e Ceará e apreenderam ‘dispositivos eletrônicos de interesse e relevância’ para as apurações. Os materiais serão submetidos a perícia e análise.

A primeira etapa ostensiva da ‘Leet’ foi aberta em junho, quando foram presos integrantes do suposto grupo que teria invadido os sistemas do STF. De acordo com a PF, os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e associação criminosa.

A investigação foi aberta no início de maio, a pedido da Polícia Federal, após a equipe de tecnologia da informação da corte comunicar aos investigadores ‘uma série de condutas suspeitas que indicavam’ que o site do STF estaria sob um ataque hacker. O inquérito corre sob sigilo.