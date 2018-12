PF faz buscas na casa de suspeito de ‘fomentar a morte de Bolsonaro’

A Polícia Federal fez buscas nesta quinta, 13, em uma casa no bairro do Maracanã, no Rio, em investigação sobre suposta ameaça ao presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). A ordem foi expedida pela 7.ª Vara Federal Criminal do Rio.

A PF investiga violação ao artigo 23, I da Lei 7.170/83 ‘tendo em vista a identificação do autor de postagens que incitaram a subversão da ordem política fomentando a morte de Bolsonaro’.

A pena para este crime, previsto na Lei de Segurança Nacional, é de reclusão, de 1 a 4 anos.

O investigado, um homem de 23 anos, teria, ainda, ‘proferido xingamento ao então candidato a vice-presidente da República, general Hamilton Mourão’.

“A diligência realizada na data de hoje (quinta, 13) tem como objetivo identificar outras pessoas que eventualmente estejam envolvidas na prática delituosa, bem como materializar outras condutas criminosas do investigado”, informou a PF, em nota.