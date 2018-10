PF faz buscas em comitê de deputado atrás de ‘Lula candidato’ em SP

A Polícia Federal fez buscas no comitê político do deputado estadual Carlos Neder (PT-SP), quadro histórico do partido e candidato nas eleições 2018, nesta sexta-feira, 5, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, atrás de santinhos com ‘Lula candidato’. A ordem é do juiz Afonso Celso da Silva, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, após denúncia de um eleitor que relatou ter recebido um panfleto com nome do ex-presidente Lula como candidato à Presidência da República pelo PT.

“Proceda a busca a apreensão de panfletos, contendo propaganda eleitoral do candidato Carlos Neder, que façam menção expressa à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de presidente”, informa o mandado.

Preso em Curitiba desde 7 de abril para cumprir pena de 12 anos e um mês de reclusão na Operação Lava Jato, Lula foi considerado inelegível pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral e substituído nas eleições 2018 pelo ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).

O advogado Fernando Amaral, que defende Carlos Neder, afirmou que havia uma sobra de material produzida antes do indeferimento da candidatura de Lula. A Polícia Federal apreendeu os panfletos.

“Era bem pouca coisa”, afirma o defensor. “É uma pena que o processo eleitoral tenha esse tipo de interferência, mas, enfim, é um clima que se instalou.”