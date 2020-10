PF faz buscas em 5 Estados e no DF contra corrupção e fraudes de R$ 10 mi na Infraero Operação Índia cumpre 19 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Rio Grande do Norte para investigar esquema que envolvia funcionários da Infraero e empresários dos ramos de turismo e de alimentação