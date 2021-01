PF escolta a vacina

Com a aprovação, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do uso emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, as doses disponíveis começaram a ser distribuídas aos Estados nesta segunda-feira, 18, para o início da primeira fase da imunização contra a covid-19.

Nesta etapa, 6 milhões de doses da Coronavc, vacina distribuída pelo Instituto Butantã, estão sendo transportadas. A Anvisa também liberou a aplicação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, mas a data para importação do produto da Índia ainda é incerta.

A operação conta com escolta da Polícia Federal. Veja abaixo registros do transporte: