PF esclareceu 88,8% das investigações que fez em 2019, diz relatório

A Polícia Federal solucionou 88,8% de todos os inquéritos policiais instaurados ao longo de 2019, diz relatório obtido junto ao órgão por meio da Lei de Acesso à Informação. Ao todo foram abertas 54.049 investigações.

O Estado que mais instaurou inquéritos foi São Paulo, com 10.484. Esta é a Unidade da Federação que alcançou a maior porcentagem de casos solucionados: 94,8%.

Documento A PF EM NÚMEROS PDF

Os dados foram solicitados pelo Sindicato dos Delegados de Polícia Federal de São Paulo. “Essas informações mostram que há um porcentual muito bom de inquéritos policiais solucionados, um grande volume no Estado de São Paulo”, disse a delegada Tânia Prado, presidente do sindicato.

Mais de um quinto dos inquéritos instaurados no país correspondem ao Estado de São Paulo. Metade na capital paulista.

O segundo Estado com a maior taxa de solução de casos foi o Acre, com 94,5%. Este, no entanto, instaurou apenas 462 inquéritos ao longo de 2019, o quarto menor número no País.

Paraná e Rio de Janeiro estão logo atrás de São Paulo no número de inquéritos instaurados, com 6.403 e 4.930, respectivamente. Quanto à porcentagem de procedimentos solucionados, Paraná teve taxa de 79,9%.

Os cariocas, por sua vez, amargaram a segunda pior colocação, com 68,9% de inquéritos solucionados.

Trabalho em 2020

Os dados também dão conta do trabalho da PF de 1.º de janeiro a 14 de fevereiro de 2020.

O campeão de solução de inquéritos no começo deste ano é Roraima, que solucionou 95% de seus 38 inquéritos instaurados.

São Paulo já solucionou 71,9% das 1.039 investigações que abriu. Rio, 70,3% de um total de 486.