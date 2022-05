PF encontra 25 quilos de cocaína ocultos em embalagens de camisas sociais no Aeroporto de São Paulo

A Polícia Federal prendeu no final da noite desta quinta-feira, 12, um passageiro tentando embarcar em um voo do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para o continente africano com droga. Os agentes encontraram 25 kg de cocaína distribuídos em 25 camisas sociais da bagagem do suspeito. Ele responderá por tráfico internacional de drogas.

Policiais federais, que fiscalizavam de forma indireta as malas despachadas rumo a Doha, no Catar, desconfiaram do conteúdo de uma bagagem. As imagens do raio-x apontaram um material orgânico distribuído em diversos volumes.

O passageiro, proprietário do material, foi localizado e, após o reconhecimento de sua bagagem, conduzido à PF para acompanhar a revista na presença de testemunhas. Ao todo foram encontrados 25 kg de cocaína. A droga estava distribuída em volumes inseridos nas embalagens de 25 camisas sociais.

Natural da Guiné Bissau, país localizado na costa atlântica ocidental de África, o suspeito entrou no Brasil beneficiado pela Lei do Refúgio, mas tinha como destino a Tunísia. Ele será apresentado à Justiça Federal onde responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.