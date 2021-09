PF e tropas da PM fazem buscas em 20 locais e prendem mais um por terror em Araçatuba

A Polícia Federal e a Polícia Militar do Estado de São Paulo cumpriram nesta terça-feira, 14, 20 mandados de busca e apreensão para aprofundar as investigações referentes ao ataque de criminosos fortemente armados a agências bancárias de Araçatuba, no interior de São Paulo.

Os agentes ainda efetuaram uma prisão, de caráter temporário. O alvo foi foi interrogado e encaminhado ao presídio local, diz a corporação.

Os ataques aconteceram no último dia 30, quando ao menos 20 homens invadiram a cidade, incendiaram veículos e explodiram duas agências bancárias, atacando uma terceira. Os criminosos aterrorizaram a população espalhando 100 quilos de explosivos pelas ruas. O valor roubado dos bancos não foi divulgado.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal em Araçatuba e foram cumpridos no município e nas cidades de São Paulo, Campinas, Piracicaba, Guarulhos e Araçatuba.

A PF diz que, em menos de 15 dias, já foram presas oito pessoas envolvidas no roubo e outras duas, que já haviam sido identificadas, morreram.

Em nota, a corporação registrou que continua seguindo todas as linhas de investigação possíveis espera colher mais elementos de prova em decorrência das buscas realizadas nesta manhã.