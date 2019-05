PF e Receita pegam uma tonelada de cocaína entre mangas exportação no porto de Natal

A Polícia Federal e Receita Federal apreenderam na tarde desta segunda-feira, 13, 1.038 quilos de cocaína no Porto de Natal (RN). 951 tabletes da droga foram encontrados em um carregamento de mangas que seguiria para a Holanda.

Investigações buscam identificar os donos da carga.

Segundo a Polícia Federal, a descoberta do carregamento se deu com base em ‘análise de situações suspeitas’ no terminal portuário. A fiscalização no local foi intensificada nos últimos meses.

A apreensão é a terceira realizada no Porto de Natal neste ano. Entre janeiro e maio já foram apreendidas 4,4 toneladas de cocaína no terminal.